В городах Сирии прошли вооруженные протесты

В западных провинциях Сирии прошли массовые протесты, которые быстро переросли в столкновения. В ряде городов люди вышли на улицы с требованием освободить арестованных активистов.

Призыв к акциям сделал глава Высшего алавитского исламского совета Газаль Газаль. Он предложил идею децентрализации и автономного управления регионами.

На митингах часть вооруженных участников стреляла в воздух, а некоторые - по полицейским. По последним данным, 3 человека погибли, еще 55 получили ранения. Протестующие обвиняют новые власти в подавлении свободы и слишком жесткой политике.