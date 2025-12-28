3.71 BYN
В городах Сирии прошли вооруженные протесты
В западных провинциях Сирии прошли массовые протесты, которые быстро переросли в столкновения. В ряде городов люди вышли на улицы с требованием освободить арестованных активистов.
Призыв к акциям сделал глава Высшего алавитского исламского совета Газаль Газаль. Он предложил идею децентрализации и автономного управления регионами.
На митингах часть вооруженных участников стреляла в воздух, а некоторые - по полицейским. По последним данным, 3 человека погибли, еще 55 получили ранения. Протестующие обвиняют новые власти в подавлении свободы и слишком жесткой политике.
Протесты начались на фоне недавнего теракта в алавитской мечети, где погибли 8 человек и пострадали 18. После взрыва алавитская община потребовала от властей гарантий безопасности и политической автономии.