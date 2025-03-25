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В Госдуме прокомментировали картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского

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© Фото : TIME/Sasha Maslov

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материл был проиллюстрирован фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.

"Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию.

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