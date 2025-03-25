3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
В Госдуме прокомментировали картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материл был проиллюстрирован фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.
"Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию.