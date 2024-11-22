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В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций
Россия наладила схемы обхода западных санкций, новый санкционный пакет со стороны США против энергетической сферы не приведет к обвалу рынка. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, сообщает РИА Новости.
США 10 января ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также более чем 180 морских судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение ее доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
"Любые санкции бьют по нашей экономике, и эти не станут исключением. Но мы уже наладили схемы обхода и необходимое партнерство, так что обвала рынка не произойдет, хотя попотеть, чтобы выстроить новые схемы, нам придется", - считает Дмитрий Белик.
По словам депутата Госдумы, урок, который Россия получила за последние три года, научил большему, чем за последние десятилетия, и заключается он в том, что с Западом не может быть партнерства, а возможны лишь зыбкие экономические контакты.
"США своими санкциями ударили и по союзникам, а значит, считают нормальным заставлять тех платить за американские интересы", - подчеркнул Дмитрий Белик.
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