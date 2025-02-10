В Греции избрали нового президента - Константиноса Тасуласа

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В результате четвертого тура голосования новым президентом Греции стал Константинос (Костас) Тасулас, который ранее был спикером греческого парламента, сообщает РИА Новости.

По результатам голосования Тасулас набрал 160 голосов из 300, при этом для победы в четвертом туре кандидату достаточно было получить 151 голос.

"В соответствии с результатами голосования президентом республики избран Константинос Тасулос, кандидатура которого набрала в четвертом голосовании абсолютное большинство голосов от общего числа депутатов", - заявил председатель парламента Никитас Какламанис.

Приведение Тасуласа к присяге назначено на 13 марта.