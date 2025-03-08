В Греции прошли столкновения между протестующими и полицией из-за железнодорожной трагедии 2023 года

Ожесточенные столкновения в Афинах продолжались всю ночь. В греческой столице произошли сражения между протестующими и блюстителями порядка. Митинг у здания парламента перерос в уличные бои после того, как участники пошли на штурм полицейских цепей.

Полиция применяла все спецсредства - от дубинок до слезоточивого газа. Сообщается о десятках пострадавших, а также о многочисленных задержанных. Повод к конфликту, который обернулся уличными сражениями, довольно давний - греки недовольны тем, как власти расследуют железнодорожную трагедию двухлетней давности, в которой погибли 57 человек.