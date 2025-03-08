3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
В Греции прошли столкновения между протестующими и полицией из-за железнодорожной трагедии 2023 года
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c70da4c9-46e9-4d6e-8104-89b531eb20c3/conversions/1e6e8d04-a19e-449f-9c20-6f7d0725c978-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c70da4c9-46e9-4d6e-8104-89b531eb20c3/conversions/1e6e8d04-a19e-449f-9c20-6f7d0725c978-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c70da4c9-46e9-4d6e-8104-89b531eb20c3/conversions/1e6e8d04-a19e-449f-9c20-6f7d0725c978-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c70da4c9-46e9-4d6e-8104-89b531eb20c3/conversions/1e6e8d04-a19e-449f-9c20-6f7d0725c978-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПолиция применяла все спецсредства - от дубинок до слезоточивого газа
протест_инвато2025-03-08T07:14:35.000000Z00
Ожесточенные столкновения в Афинах продолжались всю ночь. В греческой столице произошли сражения между протестующими и блюстителями порядка. Митинг у здания парламента перерос в уличные бои после того, как участники пошли на штурм полицейских цепей.
Полиция применяла все спецсредства - от дубинок до слезоточивого газа. Сообщается о десятках пострадавших, а также о многочисленных задержанных. Повод к конфликту, который обернулся уличными сражениями, довольно давний - греки недовольны тем, как власти расследуют железнодорожную трагедию двухлетней давности, в которой погибли 57 человек.