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В Грузии приняли копию закона США об иноагентах
В парламенте Грузии приняли закон об иноагентах, который является точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Об этом сообщает ТАСС.
За закон проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.
В начале февраля правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявила, что примет точный аналог американского закона об иноагентах - FARA. По заявлениям лидеров партии, новый закон будет более действенным, чем принятый в мае прошлого года закон "О прозрачности иностранного влияния", в борьбе с финансированием из-за рубежа тех неправительственных организаций, реальная цель которых - поддержка революционных процессов в стране. Грузинский закон, в отличие от американского, не касается физических лиц и подразумевает лишь штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Американский закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что большинство НПО, финансируемых из-за рубежа, отказываются от регистрации в реестре, поэтому "необходимо принятие такого закона, который обеспечит должную реализацию воли законодателя". В ней также отмечается, что новая администрация США подтверждает, что иностранное финансирование организаций зачастую направлялось на финансирование дестабилизации в различных странах, в том числе в Грузии. Принятие аналога американской модели нужно, чтобы ограничить "влияние внешних сил на деятельность государственных институтов". За выполнением нового закона будет следить Антикоррупционное бюро Грузии.