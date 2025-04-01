В Грузии приняли копию закона США об иноагентах

В парламенте Грузии приняли закон об иноагентах, который является точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Об этом сообщает ТАСС.

За закон проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.

В начале февраля правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявила, что примет точный аналог американского закона об иноагентах - FARA. По заявлениям лидеров партии, новый закон будет более действенным, чем принятый в мае прошлого года закон "О прозрачности иностранного влияния", в борьбе с финансированием из-за рубежа тех неправительственных организаций, реальная цель которых - поддержка революционных процессов в стране. Грузинский закон, в отличие от американского, не касается физических лиц и подразумевает лишь штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Американский закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет.