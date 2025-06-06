В Индии Моди открыл движение по самому высокому ж/д мосту в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл движение по самому высокому в мире железнодорожному мосту в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает CNN.

Протяженность Чинабского железнодорожного моста составляет 1,3 км, а высота - 359 м над уровнем моря. Мост над рекой Чинаб соединяет Кашмирскую долину с остальной страной. Во время открытия Моди отметил, что мост является исключительным образцом архитектуры.

Сооружение было построено в сложных условиях Гималаев. При строительстве использовалась конструкционная сталь, которая способна выдерживать большие перепады температур и сильные ветры. Поезда на мосту смогут двигаться со скоростью 100 км/ч в час. Конструкция ж/д моста спроектирована таким образом, чтобы выдерживать сильные землетрясения. Известно, что на его строительство было потрачено более $160 млн и несколько десятилетий.