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В Индии назвали причину крушения Boeing в Ахмедабаде
Автор:Редакция news.by
В Индии назвали причину крушения пассажирского Boeing 787 Dreamliner - отключение подачи топлива в двигатели. Об этом говорится в отчете Бюро расследования авиационных происшествий страны.
Напомним, 12 июня воздушное судно авиакомпании Air India выполняло рейс из Ахмедабада в Лондон, но потерпело крушение вскоре после взлета. Самолет рухнул на жилые здания. По подтвержденным данным, погибли 260 человек: 242 - на борту самолета, остальные - на земле.
Авторы расследования подчеркивают, что продолжают работу, поэтому окончательные выводы пока не сделаны.