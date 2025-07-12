В Индии назвали причину крушения Boeing в Ахмедабаде

В Индии назвали причину крушения пассажирского Boeing 787 Dreamliner - отключение подачи топлива в двигатели. Об этом говорится в отчете Бюро расследования авиационных происшествий страны.

Напомним, 12 июня воздушное судно авиакомпании Air India выполняло рейс из Ахмедабада в Лондон, но потерпело крушение вскоре после взлета. Самолет рухнул на жилые здания. По подтвержденным данным, погибли 260 человек: 242 - на борту самолета, остальные - на земле.