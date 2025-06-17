В Индонезии из-за извержения вулкана уровень опасности повышен до максимального

В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара стал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки, сообщает РИА Новости.

"Населению и туристам нельзя приближаться к вулкану Левотоби Лаки-лаки в радиусе 8 км от центра извержения. Рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей", - говорится в отчете индонезийского вулканологического агентства.

Уровень опасности вулкана повысили до максимального, подчеркнуло ведомство.

На снимках с места видно оранжевое облако пепла в форме гриба.

Информации о перебоях в авиасообщении пока не поступало.