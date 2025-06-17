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В Индонезии из-за извержения вулкана уровень опасности повышен до максимального
Автор:Редакция news.by
В Индонезии из-за извержения вулкана уровень опасности повышен до максимальногоnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f72a3c05-4052-4c6e-8632-7b5fc246b5d3/conversions/16b374b8-df46-45fa-bd9c-a0968e5b4a71-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f72a3c05-4052-4c6e-8632-7b5fc246b5d3/conversions/16b374b8-df46-45fa-bd9c-a0968e5b4a71-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f72a3c05-4052-4c6e-8632-7b5fc246b5d3/conversions/16b374b8-df46-45fa-bd9c-a0968e5b4a71-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f72a3c05-4052-4c6e-8632-7b5fc246b5d3/conversions/16b374b8-df46-45fa-bd9c-a0968e5b4a71-xl-___webp_1920.webp 1920w
В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара стал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки, сообщает РИА Новости.
"Населению и туристам нельзя приближаться к вулкану Левотоби Лаки-лаки в радиусе 8 км от центра извержения. Рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей", - говорится в отчете индонезийского вулканологического агентства.
Уровень опасности вулкана повысили до максимального, подчеркнуло ведомство.
На снимках с места видно оранжевое облако пепла в форме гриба.
Информации о перебоях в авиасообщении пока не поступало.
Последнее извержение Левотоби Лаки-лаки произошло 19 мая, тогда власти тоже повысили уровень опасности до самого высокого.