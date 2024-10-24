В интернате Чили сдетонировали бутылки с зажигательной смесью - есть пострадавшие

В туалете интерната дети разливали по бутылкам зажигательную смесь, и она внезапно сдетонировала. По меньшей мере 35 человек пострадали. 11 школьников находятся в больнице с сильными ожогами, четверо из них - в критическом состоянии. Коктейли Молотова - главное оружие местных протестующих в ходе столкновений с полицией.