3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В интернате Чили сдетонировали бутылки с зажигательной смесью - есть пострадавшие
Трагический инцидент произошел в одной из школ Сантьяго-де-Чили.
В туалете интерната дети разливали по бутылкам зажигательную смесь, и она внезапно сдетонировала. По меньшей мере 35 человек пострадали. 11 школьников находятся в больнице с сильными ожогами, четверо из них - в критическом состоянии. Коктейли Молотова - главное оружие местных протестующих в ходе столкновений с полицией.
В ближайшие дни в Сантьяго планировались молодежные акции протеста против приватизации высших учебных заведений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все