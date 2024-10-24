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В интернате Чили сдетонировали бутылки с зажигательной смесью - есть пострадавшие

Трагический инцидент произошел в одной из школ Сантьяго-де-Чили.

В туалете интерната дети разливали по бутылкам зажигательную смесь, и она внезапно сдетонировала. По меньшей мере 35 человек пострадали. 11 школьников находятся в больнице с сильными ожогами, четверо из них - в критическом состоянии. Коктейли Молотова - главное оружие местных протестующих в ходе столкновений с полицией.

В ближайшие дни в Сантьяго планировались молодежные акции протеста против приватизации высших учебных заведений.

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