В Ираке протестующие попытались прорваться в американское посольство

В Ираке на улицы массово выходят шииты с призывами к джихаду. Протестующие начали перекрывать дороги и попытались прорваться в американское посольство, однако путь им преградила иракская полиция, пытаясь их разогнать водометами и слезоточивым газом.

По всей территории США проходят акции протеста против возможного втягивания страны в новые конфликты. Несколько сотен человек собрались у Белого дома с требованием прекратить военную агрессию и прошли маршем через центр города, скандируя антивоенные и антитрамповские слоганы. Многие из участников несли иранские флаги и плакаты с надписью "Остановите войну против Ирана".