В Ираке провели разоружение первой группы боевиков Рабочей партии Курдистана

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Разоружение первой группы Рабочей партии Курдистана (она запрещена на территории Турции) произошло в провинции Сулеймания в Ираке, пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и телеканал Habertürk.

В эфире турецких телеканалов ранее было показано, как колонна из 20 микроавтобусов и внедорожников без номеров подъехала к месту проведения церемонии сложения оружия. Процесс разоружения проходил при повышенных мерах безопасности, которые обеспечивались спецназом силовых структур. В воздухе мониторили обстановку несколько вертолетов.

Турецкий телеканал Halk TV сообщил, что РПК подтвердила, что в ходе церемонии в Северном Ираке группа ее бойцов добровольно сложила оружие и символически сожгла его.