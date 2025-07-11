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В Ираке провели разоружение первой группы боевиков Рабочей партии Курдистана
Разоружение первой группы Рабочей партии Курдистана (она запрещена на территории Турции) произошло в провинции Сулеймания в Ираке, пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и телеканал Habertürk.
В эфире турецких телеканалов ранее было показано, как колонна из 20 микроавтобусов и внедорожников без номеров подъехала к месту проведения церемонии сложения оружия. Процесс разоружения проходил при повышенных мерах безопасности, которые обеспечивались спецназом силовых структур. В воздухе мониторили обстановку несколько вертолетов.
Турецкий телеканал Halk TV сообщил, что РПК подтвердила, что в ходе церемонии в Северном Ираке группа ее бойцов добровольно сложила оружие и символически сожгла его.
В мае РПК объявила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы.