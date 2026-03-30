В Иране 131 исторический объект получил повреждения из-за атак США и Израиля
Автор:Редакция news.by
В Иране после атак США и Израиля зафиксировали масштабные разрушения культурных и туристических объектов: пострадали музеи, дворцовые комплексы и отели в разных провинциях. Всего поврежден 131 объект историко-культурного наследия.
По данным Министерства культуры Исламской Республики, в их числе дворец Голестан в Тегеране из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее стало известно, что власти Ирана формируют пакет документов для обращения в ЮНЕСКО в связи с повреждением исторической крепости "Небо рая" в результате авиаударов.