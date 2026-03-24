В Иране не доверяют своим противникам и ждут от них обмана - мнение эксперта

"Разговоры о том, что там наступательный потенциал исчерпан, и американцы спят и видят, как бы выкрутиться из этой ситуации, - хорошие разговоры, но они не имеют отношения сейчас к реальности. Наступательный потенциал очень и очень велик у агрессора. И в данной ситуации можно рассматривать переговоры только с одной точки зрения: они хотят в очередной раз обмануть своего визави. Это первое. Второе, иранская сторона, очевидно, это прекрасно понимает. Она прекрасно понимает, что здесь речь идет уже не просто об обмене ракетными ударами, а о выживании, по сути дела, всей государственной системы. И понимая, что с американской стороны будет попытка обмана, иранцы тоже в переговорах не особо заинтересованы. Сейчас не та фаза, не тот этап, на котором логично было бы им о чем-то договариваться".