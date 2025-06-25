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В Иране одобрили проект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими, сообщает ТАСС.
"Общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии были одобрены Меджлисом. Согласно постановлению парламента, сотрудники агентства не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и мирной ядерной деятельности, и это также подлежит одобрению Высшего совета национальной безопасности", - сказал депутат агентству ISNA.
Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявлял, что МАГАТЭ не выполнило своих обязательств в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.