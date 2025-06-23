В Иране проходят протесты с призывами к осуждению атак США и Израиля

Массовые митинги в поддержку выбранного властями курса охватили Иран. В Тегеране состоялась всенародная демонстрация с призывами к осуждению атак США и Израиля на ядерные объекты страны. Поддержать собравшихся вышел президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Антивоенные протесты захлестнули и Нью-Йорк. По данным местных СМИ, митинги проходят мирно. Демонстранты выступают против ударов по Ирану и в поддержку Палестины, требуют окончания конфликта и перераспределения американского бюджета. Местные жители убеждены, что средства должны выделяться на нужды людей, а не на военные действия.