3.77 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
В Иране проходят протесты с призывами к осуждению атак США и Израиля
Автор:Редакция news.by
Массовые митинги в поддержку выбранного властями курса охватили Иран. В Тегеране состоялась всенародная демонстрация с призывами к осуждению атак США и Израиля на ядерные объекты страны. Поддержать собравшихся вышел президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Антивоенные протесты захлестнули и Нью-Йорк. По данным местных СМИ, митинги проходят мирно. Демонстранты выступают против ударов по Ирану и в поддержку Палестины, требуют окончания конфликта и перераспределения американского бюджета. Местные жители убеждены, что средства должны выделяться на нужды людей, а не на военные действия.