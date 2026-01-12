3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
В Иране прошли массовые митинги в поддержку властей
Массовый митинг, прошедший 12 января в Тегеране, сорвал замыслы врагов Ирана и продемонстрировал национальную решимость защитить целостность страны. Об этом заявил президент исламской республики в телеобращении к народу.
Масуд Пезешкиан сообщил, что беспрецедентная по своим масштабам акция подтвердила бдительность и ответственность граждан.
Глава государства поблагодарил участников митинга, в котором, по данным агентства Фарс, приняли участие около 3 млн человек. К рядам демонстрантов примкнул и сам Пезешкиан.
Проправительственные акции прошли и в других городах при поддержке граждан, уставших от уличного насилия последних недель.
Свой вклад в сохранение стабильности внес МИД Ирана - накануне ведомство вызвало послов Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы выразить протест против поддержки протестов, сотрясающих исламскую республику.