В Иране прошли массовые митинги в поддержку властей

Массовый митинг, прошедший 12 января в Тегеране, сорвал замыслы врагов Ирана и продемонстрировал национальную решимость защитить целостность страны. Об этом заявил президент исламской республики в телеобращении к народу.

Масуд Пезешкиан сообщил, что беспрецедентная по своим масштабам акция подтвердила бдительность и ответственность граждан.

Глава государства поблагодарил участников митинга, в котором, по данным агентства Фарс, приняли участие около 3 млн человек. К рядам демонстрантов примкнул и сам Пезешкиан.

Проправительственные акции прошли и в других городах при поддержке граждан, уставших от уличного насилия последних недель.