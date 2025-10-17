В Иране проявил активность вулкан Тафтан, считавшийся потухшим 710 тыс. лет

В юго-восточной части Ирана проснулся вулкан Тафтан, который был признан потухшим на протяжении 710 тыс. лет, об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Daily Mail.

"Ученые, изучающие Тафтан, обнаружили, что его вершина поднялась на 9 см за 10 месяцев с 2023 по 2024 год, и он еще не утих", - говорится в материале.

Специалисты подчеркнули, что сейчас вулкан ежедневно выделяет около 20 т диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар.

Кроме того, вулканолог Пабло Гонсалес отметил, что статус Тафтана следует изменить с потухшего на спящий вулкан.

Ученый заявил, что было замечено возрастание подземного давления, означающее, что в будущем можно ожидать как слабые, так и значительные выбросы энергии. Однако исследователи заверили, что сейчас признаки приближения извержения отсутствуют.