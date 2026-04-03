В Иране разрушен самый высокий мост на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Тегеран заключить соглашение о прекращении огня, пока инфраструктура Ирана не разрушена окончательно.

Заявление последовало после того, как под авиаудары попал мост, соединяющий Тегеран с городом Кередж. В результате погибли 8 человек. Мост был самым высоким на Ближнем Востоке.

В ответ в Иране опубликовали список потенциальных целей - 10 стратегических мостов на Ближнем Востоке и в Израиле.

Тегеран продолжает наносить удары по объектам в регионе: была предпринята ракетная атака на Израиль, в соцсетях пишут о взрывах в Тель-Авиве.