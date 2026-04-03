В Иране разрушен самый высокий мост на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Тегеран заключить соглашение о прекращении огня, пока инфраструктура Ирана не разрушена окончательно.
Заявление последовало после того, как под авиаудары попал мост, соединяющий Тегеран с городом Кередж. В результате погибли 8 человек. Мост был самым высоким на Ближнем Востоке.
В ответ в Иране опубликовали список потенциальных целей - 10 стратегических мостов на Ближнем Востоке и в Израиле.
Тегеран продолжает наносить удары по объектам в регионе: была предпринята ракетная атака на Израиль, в соцсетях пишут о взрывах в Тель-Авиве.
Кроме того, КСИР заявил об атаке на дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне. А также об ударах по американским позициям в Кувейте, ОАЭ и авианосной группе Abraham Lincoln .