В Иране в одном из блоков НПЗ взорвался резервуар с азотом

В одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода в городе Тебриз взорвался резервуар с азотом. Об этом сообщает РИА Новости.

Тербриз расположен в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан. Взрыв вызвал громкий шум и дым в окрестностях завода.

По данным агентства Mehr, в результате инцидента никто не пострадал, завод продолжает свою работу.