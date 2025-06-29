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В Иране в одном из блоков НПЗ взорвался резервуар с азотом
Автор:Редакция news.by
В Иране в одном из блоков НПЗ взорвался резервуар с азотомnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9908b531-2411-45af-9da1-1a170564b823/conversions/c4e16933-3858-46df-b876-1d5f21690541-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9908b531-2411-45af-9da1-1a170564b823/conversions/c4e16933-3858-46df-b876-1d5f21690541-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9908b531-2411-45af-9da1-1a170564b823/conversions/c4e16933-3858-46df-b876-1d5f21690541-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9908b531-2411-45af-9da1-1a170564b823/conversions/c4e16933-3858-46df-b876-1d5f21690541-xl-___webp_1920.webp 1920w
В одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода в городе Тебриз взорвался резервуар с азотом. Об этом сообщает РИА Новости.
Тербриз расположен в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан. Взрыв вызвал громкий шум и дым в окрестностях завода.
По данным агентства Mehr, в результате инцидента никто не пострадал, завод продолжает свою работу.
Фото БЕЛТА