В Иране заявили, что ЦАХАЛ ударил по ядерному исследовательскому комплексу в Исфахане

Очередная неспокойная ночь была на Ближнем Востоке. В Тель-Авиве работала ПВО и перехватывала иранские ракеты. Обломки снаряда упали на жилой дом, после чего начался пожар.

А рано утром в субботу, 21 июня, Армия обороны Израиля объявила о начале новой серии ударов по объектам в центральной части Ирана. Сообщается о гибели командира второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции. По данным Тегерана, ЦАХАЛ бомбит ядерный исследовательский комплекс в Исфахане. Также под ударами находился город Кум, недалеко от которого расположен один из крупнейших ядерных объектов. В Иране сообщают, что погиб один человек, еще четверо получили ранения.