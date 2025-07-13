В Испании вспыхнули беспорядки из-за нападения приезжих на испанца-пенсионера

Неизвестные напали на мужчину, когда он вышел утром на прогулку. Группа молодых людей поймала его и избила, причем, как пишут местные СМИ, не ради ограбления, а для очередного челленджа в соцсетях. Нападавших еще не поймали, но горожане считают, что это могли быть мигранты. Возмущенные местные жители собрались на митинг в поддержку пострадавшего. Акция переросла в побоище с мигрантами. В ход пошло холодное оружие, бутылки, палки и другие подручные средства. Полиция едва справляется с накалом страстей.