В Испании прошли протесты против НАТО и поставок оружия Израилю
Жители Барселоны выступают с резкой критикой политики НАТО и требуют немедленно прекратить поставки европейского вооружения Израилю.
Демонстранты прошли по центру города с плакатами и транспарантами, заявляя, что военная поддержка Тель-Авива эскалацию на Ближнем Востоке лишь усиливает.
"Я считаю, что в нынешней ситуации на повестке дня стоит вопрос о НАТО и его роли как империалистического агента войны и смерти. Сейчас самое время вновь выступить в поддержку политики мира для испанского государства, а не войны. НАТО - это военная организация, которая экспортирует войну и импортирует как человеческие, так и экологические катастрофы", - заявил один из участников протеста.
Активисты призывают власти Евросоюза перенаправить бюджет с военных нужд на социальные программы и дипломатическое решение конфликта. Они также критикуют президента США за его предполагаемую роль в разжигании беспорядков на Ближнем Востоке и неоднократные угрозы выйти из НАТО.