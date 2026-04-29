В Испании уровень безработицы достиг самых высоких показателей с 2013 года
Автор:Редакция news.by
Европейская экономическая модель окончательно деградирует. В Испании зафиксирована рекордная безработица. За I квартал 2026 года она подскочила на 231 тыс. и превысила 2,7 млн человек - это худший результат с 2013 года. Таким образом уровень безработицы взлетел практически до 11 %.
Более того, молодые испанцы не могут найти не только работу, но и жилье. Свыше 67 % жителей страны в возрасте от 18 до 34 лет вынуждены проживать с родителями. А в группе от 18 до 25 лет данный показатель превышает 93 %.
