В Испании уровень безработицы достиг самых высоких показателей с 2013 года

Европейская экономическая модель окончательно деградирует. В Испании зафиксирована рекордная безработица. За I квартал 2026 года она подскочила на 231 тыс. и превысила 2,7 млн человек - это худший результат с 2013 года. Таким образом уровень безработицы взлетел практически до 11 %.

Более того, молодые испанцы не могут найти не только работу, но и жилье. Свыше 67 % жителей страны в возрасте от 18 до 34 лет вынуждены проживать с родителями. А в группе от 18 до 25 лет данный показатель превышает 93 %.