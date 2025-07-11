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В Испании задержан один из самых разыскиваемых преступников
Национальная полиция Испании задержала в провинции Аликанте мужчину, который разыскивается властями Венгрии по 15 пунктам обвинения в мошенничестве и подделке документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов королевства.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком более 22 лет. Ранее задержанный был внесен в список самых разыскиваемых преступников Европейского полицейского агентства.
Согласно данным следствия, в 2019 году подозреваемый создал логистическую компанию, которая занималась транспортировкой и доставкой дорогостоящих материалов и предметов. Задержанный незаконно присваивал их и впоследствии продавал с целью получения прибыли.
Как заявили в полиции, сумма экономического ущерба от его деятельности оценивается в 1,2 млн евро.