В Испании зафиксировано 1060 случаев смерти из-за жары в июле

Число смертельных случаев из-за высоких температур в июле текущего года на 57 % больше, чем в июле 2024 года, и на 54,5 % - чем в июле 2023 года. Всего за первые семь месяцев этого года из-за жары в стране погибли 3255 человек, что значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года - 2534 человека.