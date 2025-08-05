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В Испании зафиксировано 1060 случаев смерти из-за жары в июле
В Испании зафиксировали 1060 случаев смерти из-за жары в июле 2025 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.
Число смертельных случаев из-за высоких температур в июле текущего года на 57 % больше, чем в июле 2024 года, и на 54,5 % - чем в июле 2023 года. Всего за первые семь месяцев этого года из-за жары в стране погибли 3255 человек, что значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года - 2534 человека.
Июль текущего года на Пиренейском полуострове стал одним из самых жарких и смертоносных месяцев в истории наблюдений. Новая волна высоких температур обрушилась на Пиренейский полуостров 4 августа. В 9 регионах Испании объявлен "красный" режим погодной опасности. В ряде районов страны ожидаются температуры до 42 градусов.