В Италии Armani оштрафовали на 3,5 млн евро за недобросовестность

В Италии оштрафовали компании Giorgio Armani S.p.A. и Ga Operations S.p.A на 3,5 млн евро за недобросовестную торговую политику. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство ANSA.

В заявлении итальянского антимонопольного органа говорится, что компании "распространяли вводящие в заблуждение заявления об этической и социальной ответственности, противоречащие фактическим условиям труда поставщиков и субподрядчиков, которым была передана значительная часть производства кожаных сумок и аксессуаров марки Armani".

В документе ведомства указывается, что соблюдение прав и здоровья работников не соответствовало заявлениям компаний об этической и социальной ответственности. Было выявлено, что при исполнении заказов не соблюдались условия труда, что "создавало серьезную угрозу здоровью и безопасности работников", а также санитарно-гигиенические условия были неудовлетворительными. Кроме того, рабочие зачастую нанимались полностью или частично нелегально.

Представители Armani заявили, что решение будет обжаловано "в региональном административном суде, поскольку компания всегда действовала с максимальной честностью и прозрачностью по отношению к потребителям, рынку и заинтересованным сторонам".

Ранее компанию Armani подозревали в эксплуатации труда и найме нелегальных мигрантов при организации производства отдельных видов продукции.