В Израиль прибыли 6 освобожденных в Газе заложников

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Все шесть израильских заложников, которые были освобождены представителями палестинского движения ХАМАС 22 февраля, прибыли из сектора Газа на территорию еврейского государства. Это подтвердила канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Граждане Израиля обнимают шестерых вернувшихся, которые теперь снова в Израиле. Список наших граждан: Хишам ас-Сейид, Омер Венкерт, Элия Коэн, Авера Менгисту, Таль Шохам, Омер Шем-Тов. Правительство совместно со всеми сотрудниками служб безопасности будут сопровождать их и их семьи", - говорится в заявлении.

В течение дня состоялось три передачи заложников в секторе Газа, сначала были освобождены двое, затем трое, после чего еще один. Все они были переданы через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильским военным в Газе, после чего были доставлены в Израиль, где им теперь предстоит пройти медосмотры и реабилитацию в больницах.