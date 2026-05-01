В Израиль ускоренно доставляются оружие и военная техника
За последние 24 часа в Израиль было доставлено 6,5 тыс. т боеприпасов. Как заявляют власти страны, совместно с американцами ими была проведена уникальная логистическая операция.
В общей сложности за 2 месяца войны в заливе Израиль получил из Соединенных Штатов 115 тыс. т оборудования и боеприпасов для всех видов оружия. Однако в последние несколько дней доставка явно активизировалась. Это связывают с тем, что Пентагон предложил президенту США Дональду Трампу план проведения локальной наземной операции, которая имеет целью захват в Иране обогащенного урана. Дал ли американский лидер свое согласие на ограниченное вторжение, пока не ясно.
Американские СМИ сообщают, что война в заливе обошлась Соединенным Штатам в 50 млрд долларов. Пентагон ранее заявлял о 25 млрд, но эта сумма вызывает оправданные сомнения. Тегеран и вовсе утверждает, что конфликт стоил американцам 100 млрд долларов. Такая оценка выглядит вполне реалистичной, если принимать в расчет ущерб, нанесенный иранцами базам Пентагона, расположенным на Ближнем Востоке.