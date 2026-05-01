В Израиль ускоренно доставляются оружие и военная техника

За последние 24 часа в Израиль было доставлено 6,5 тыс. т боеприпасов. Как заявляют власти страны, совместно с американцами ими была проведена уникальная логистическая операция.

В общей сложности за 2 месяца войны в заливе Израиль получил из Соединенных Штатов 115 тыс. т оборудования и боеприпасов для всех видов оружия. Однако в последние несколько дней доставка явно активизировалась. Это связывают с тем, что Пентагон предложил президенту США Дональду Трампу план проведения локальной наземной операции, которая имеет целью захват в Иране обогащенного урана. Дал ли американский лидер свое согласие на ограниченное вторжение, пока не ясно.