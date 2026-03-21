В Израиле при обстреле города Арада пострадали около 90 человек

Также израильские ВВС нанесли удары по стратегическому объекту ядерных исследований и разработок в Тегеране. Бомбардировке подверглись и несколько пусковых ракетных установок иранской армии в городе Йезд.

Ранее сообщалось о прямом попадании иранской ракеты в жилой квартал в израильском Араде. Пострадали около 90 человек. В городе объявлено ЧП, эвакуированы около 500 человек. Иранская ракета ударила также в район израильского города Димона, где расположен ядерный исследовательский центр. Ранены около 40 человек. В Тегеране заявили, что данная атака стала ответом на удары по АЭС "Бушер" и городу Натанз.