В Израиле сообщили о гибели главы разведки Ирана

В Израиле заявили об убийстве главы разведки Ирана. Сообщается, что Эсмаил Хатиб погиб в результате ночного удара.

В Тегеране пока новость не комментируют. Хатиб считался приближенным к новому верховному лидеру Хаменеи и сторонником "жесткой линии".

В Иране тем временем прощаются с секретарем Совбеза Али Лариджани, убитым в результате ударов США и Израиля. Также хоронят главу военизированного ополчения "Басидж" и погибших моряков фрегата, который был атакован подводной лодкой ВМС США.

Иран сообщил, что в ответ на убийство Лариджани нанес удар по израильским самолетам-заправщикам в аэропорту Бен-Гурион. Под массированный ракетный обстрел попал жилой дом под Тель-Авивом (погибли 2 человека). Позже израильские военные зафиксировали новую серию атак. Идет перехват воздушных целей.

В свою очередь США и Израиль атаковали с воздуха здание суда в провинции Фарс на юге Ирана. Несколько человек погибли.

Кроме того, в Иране заявили о повреждении восьми фармацевтических заводов в результате американо-израильских атак.

Также Тель-Авив продолжает операцию против "Хезболлы" в Ливане. ЦАХАЛ отчитался в уничтожении 80 военных объектов группировки. Был нанесен удар в Бейруте по активам организации "Аль-Кард аль-Хасан", которую называют финансовым подразделением шиитской организации.

Минздрав Ливана сообщил о гибели 6 человек в Бейруте из-за атаки Израиля. В числе погибших директор политических программ телеканала, принадлежащего "Хезболле".