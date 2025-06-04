В Кабардино-Балкарии туристка упала в обрыв со смотровой площадки и погибла

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Туристка упала в обрыв со смотровой площадки и погибла в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМЧС РФ.

"В 17:00 мск в среду поступило сообщение, что в урочище Джилы-су Зольского района туристка упала со смотровой площадки в обрыв. К сожалению, 62-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, женщина приехала в горы в составе экскурсионной группы из шести человек.

"Она сама из Челябинска, приехала с группой из Ставропольского края", - уточнили в МЧС.