В Калифорнии автомобиль пронзил крышу дома
Автор:Редакция news.by
Автомобиль в США пролетел через крышу дома, чудом не задел хозяйку и ее собак. Водитель доставлен в больницу.
Этот инцидент уже называют самой безумной аварией года.
В Калифорнии водитель потерял управление, и машина на огромной скорости вылетела с шоссе и насквозь пронзила крышу жилого дома. По счастливой случайности, всего за пару минут хозяйка вместе со своими собаками покинула здание - это спасло им жизнь.
На кадрах видно, как автомобиль оказался внутри дома, застрял между потолком и полом. Полиция расследует причины аварии, а очевидцы называют происшествие "чудом без последствий".