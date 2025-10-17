В Калифорнии автомобиль пронзил крышу дома

Автомобиль в США пролетел через крышу дома, чудом не задел хозяйку и ее собак. Водитель доставлен в больницу.

Этот инцидент уже называют самой безумной аварией года.

В Калифорнии водитель потерял управление, и машина на огромной скорости вылетела с шоссе и насквозь пронзила крышу жилого дома. По счастливой случайности, всего за пару минут хозяйка вместе со своими собаками покинула здание - это спасло им жизнь.