В Калифорнии цены на дизельное топливо превысили 7 долларов за галлон

Последствия ближневосточного конфликта возвращаются бумерангом как США, так и их союзникам.

В Штатах за время боевых действий бензин подорожал более чем на треть. Наиболее высокая стоимость - на западном побережье страны. В Калифорнии за галлон дизтоплива придется отдать больше 7 долларов.

Американцы начали опустошать АЗС, пытаясь запастись энергоресурсами впрок. На заправках начался хаос.

Топливную жажду испытывает и Европа. Она вынудила Брюссель отказаться от слепого следования политической повестке и отложить публикацию законопроекта о полном запрете импорта российского черного золота. Документ планировали представить уже 15 апреля.

