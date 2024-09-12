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В Калининграде задержаны сотрудники ГУР МО Украины
ФСБ России задержала в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) за шпионаж на российско-литовском участке границе.
Помимо этого, они собирались выкрасть малолетнего ребенка сотрудника ГУР МОУ, гражданина России, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Сотрудники ГУР МОУ осуществили попытку незаконного проникновения в Российскую Федерацию с территории Литвы, но были задержаны сотрудниками органов безопасности. При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ", - сообщили в ЦОС.
Как заявили в ФСБ, тем самым пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России, пишет БЕЛТА.
Отмечается, что ГУР МОУ была поставлена задача "по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений" на территории РФ. Для выполнения поставленной задачи сотрудники спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины с целью получения интересующих данных путем опроса жителей литовского приграничья и проведения разведки с использованием технических средств. После сбора необходимых материалов, сотрудники ГУР МОУ попытались незаконно перейти границу России с территории Литвы, однако были задержаны.
"На основании собранных данных следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.276 УК РФ (шпионаж), фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ЦОС.
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