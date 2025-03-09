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В Канаде 9 марта пройдут выборы нового премьер-министра
В Канаде после отставки премьер-министра Джастина Трюдо 9 марта выберут нового премьер-министра. Выдвижение на должность кандидата запланировано на съезде правящей Либеральной партии страны путем тайного голосования.
Ожидается, что вскоре после этого избранный лидер объявит о проведении новых выборов. В ином случае оппозиционные партии могут провести голосование в парламенте по объявлению недоверия правительству, после чего и будет назначено голосование.
Нынешний премьер Трюдо занимал свой пост в течение 10 лет. Уйти в отставку он решил на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и высокой инфляции. Свою роль сыграла также и перспектива торговой войны с Америкой в связи с введением президентом США Дональдом Трампом пошлин на ввоз канадской продукции.