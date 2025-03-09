В Канаде 9 марта пройдут выборы нового премьер-министра

В Канаде после отставки премьер-министра Джастина Трюдо 9 марта выберут нового премьер-министра. Выдвижение на должность кандидата запланировано на съезде правящей Либеральной партии страны путем тайного голосования.

Ожидается, что вскоре после этого избранный лидер объявит о проведении новых выборов. В ином случае оппозиционные партии могут провести голосование в парламенте по объявлению недоверия правительству, после чего и будет назначено голосование.