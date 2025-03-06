В Канаде избрали нового премьер-министра

Экс-глава Центрального банка набрал более 85 % голосов, победив по результатам первого подсчета. Как и его предшественник, Карни выступает за помощь Украине. В своей первой речи в новом статусе политик раскритиковал Дональда Трампа и заявил, что Канада никогда не станет частью США, а ответные пошлины страны будут действовать, пока Штаты не проявят уважение.

"Дональд Трамп, как мы знаем, установил неоправданные тарифы на то, что мы строим, на то, что мы продаем, и на то, как мы зарабатываем на жизнь. Он нападает на канадские семьи, рабочих и предприятия, и мы не можем позволить ему добиться успеха, и мы этого не сделаем. Канадское правительство справедливо ответило введением наших собственных тарифов, которые окажут максимальное влияние на Соединенные Штаты и минимальное на Канаду. Мое правительство сохранит наши тарифы в силе до тех пор, пока американцы не проявят к нам уважение".