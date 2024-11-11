В Канаде попытка обезоружить население обернулась пустой тратой денег. На программу было выделено 600 млн долларов. Но ни одной единицы пока изъять не удалось. Пишет об этом издание True Nord News, вспоминая самые нелепые траты канадских налогоплательщиков в этом году. Ну а раз владельцы со своим оружием расставаться не собираются, средства могут пойти на выкуп залежавшегося товара в оружейных магазинах. На криминогенную обстановку в стране эта программа никак не повлияет. Большая часть оружия, которое используют преступники в Канаде, - контрабанда из Соединенных Штатов.