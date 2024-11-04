Правительство Канады запретило публиковать имена 900 нацистских преступников, которые после войны нашли себе убежище в этой стране, сообщает издание "Глоб энд мейл".

Аргументация такова: рассекречивание данных вооружит российскую пропаганду, направленную против Украины. Иначе говоря, значительная часть из этих нацистов была украинскими коллаборационистами.

Скандал продолжается уже не один месяц. Сперва вопрос о том, что Канада предоставила убежище нацистам, изучала специальная комиссия. В начале ноября подобный доклад подготовила, но также не рискнула опубликовать Национальная библиотека Канады. Теперь такое же скандальное решение приняло правительство.