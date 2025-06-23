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В Катаре решили на время закрыть свое воздушное пространство
Автор:Редакция news.by
В Катаре решили на время закрыть свое воздушное пространствоnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7028972f-c104-41b3-a490-53818615f079/conversions/e05987c3-9300-48b0-b6f1-801fa0b4921c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7028972f-c104-41b3-a490-53818615f079/conversions/e05987c3-9300-48b0-b6f1-801fa0b4921c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7028972f-c104-41b3-a490-53818615f079/conversions/e05987c3-9300-48b0-b6f1-801fa0b4921c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7028972f-c104-41b3-a490-53818615f079/conversions/e05987c3-9300-48b0-b6f1-801fa0b4921c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Власти Катара приняли решение на некоторое время закрыть воздушное пространство страны, чтобы обеспечить безопасность граждан, резидентов и посетителей. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление катарского внешнеполитического ведомства.
"В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны. Это часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе", - указано в заявлении, опубликованном на странице министерства иностранных дел в X.
Фото: РИА Новости