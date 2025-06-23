В Катаре решили на время закрыть свое воздушное пространство

Власти Катара приняли решение на некоторое время закрыть воздушное пространство страны, чтобы обеспечить безопасность граждан, резидентов и посетителей. Об этом информирует ТАСС , ссылаясь на заявление катарского внешнеполитического ведомства.

"В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны. Это часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе", - указано в заявлении, опубликованном на странице министерства иностранных дел в X.