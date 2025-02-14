В Казахстане Запад обвинили в травле инициатора закона об иноагентах

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df2f0d1-c76f-427e-bec9-0fb505534df5/conversions/53c22c36-86e0-41af-9dec-4da6015fc1f9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df2f0d1-c76f-427e-bec9-0fb505534df5/conversions/53c22c36-86e0-41af-9dec-4da6015fc1f9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df2f0d1-c76f-427e-bec9-0fb505534df5/conversions/53c22c36-86e0-41af-9dec-4da6015fc1f9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df2f0d1-c76f-427e-bec9-0fb505534df5/conversions/53c22c36-86e0-41af-9dec-4da6015fc1f9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Депутат Мажилиса парламента Казахстана Магеррам Магеррамов обвинил Запад в травле депутата Ирины Смирновой, которая инициировала закон об иноагентах, сообщает БЕЛТА.

"На прошлой сессии Мажилиса депутат Ирина Смирнова из фракции "Народная партия Казахстана" выступила с инициативой принятия закона об иностранных агентах в стране и внесла парламентский запрос. Суть предложения заключалась в установлении прозрачности деятельности иностранных неправительственных организаций, - сказал он, напомнив, что подобные законы уже существуют в США, Франции, Австралии и других странах. - Инициатива нашей коллеги получила поддержку ответственных патриотически настроенных граждан. В то же время этот вопрос вызвал весьма агрессивную реакцию со стороны некоторых людей. Депутат начала подвергаться лживым оскорблениям и угрозам".

Магеррамов заявил, что Народная партия Казахстана будет добиваться справедливости через судебные процедуры и оскорбления в адрес Смирновой не останутся безнаказанными.

Ранее депутат Мажилиса Ирина Смирнова направила парламентский запрос премьер-министру, в котором заявила, что стране необходим закон об иностранных агентах. По ее данным, в настоящее время в Казахстане около 200 неправительственных организаций финансируются зарубежными странами, при этом 70 % из них финансируют США.

По официальным данным правительства, гранты в стране предоставляют 165 различных доноров. Из них 53 - международные организации, 31 - зарубежные организации, а также 81 - зарубежные и казахстанские неправительственные организации.