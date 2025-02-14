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В Казахстане Запад обвинили в травле инициатора закона об иноагентах
Депутат Мажилиса парламента Казахстана Магеррам Магеррамов обвинил Запад в травле депутата Ирины Смирновой, которая инициировала закон об иноагентах, сообщает БЕЛТА.
"На прошлой сессии Мажилиса депутат Ирина Смирнова из фракции "Народная партия Казахстана" выступила с инициативой принятия закона об иностранных агентах в стране и внесла парламентский запрос. Суть предложения заключалась в установлении прозрачности деятельности иностранных неправительственных организаций, - сказал он, напомнив, что подобные законы уже существуют в США, Франции, Австралии и других странах. - Инициатива нашей коллеги получила поддержку ответственных патриотически настроенных граждан. В то же время этот вопрос вызвал весьма агрессивную реакцию со стороны некоторых людей. Депутат начала подвергаться лживым оскорблениям и угрозам".
Магеррамов заявил, что Народная партия Казахстана будет добиваться справедливости через судебные процедуры и оскорбления в адрес Смирновой не останутся безнаказанными.
Ранее депутат Мажилиса Ирина Смирнова направила парламентский запрос премьер-министру, в котором заявила, что стране необходим закон об иностранных агентах. По ее данным, в настоящее время в Казахстане около 200 неправительственных организаций финансируются зарубежными странами, при этом 70 % из них финансируют США.
По официальным данным правительства, гранты в стране предоставляют 165 различных доноров. Из них 53 - международные организации, 31 - зарубежные организации, а также 81 - зарубежные и казахстанские неправительственные организации.
"Я убеждена, что Казахстану необходимо поддержать практику создания национального законодательства, которое четко определит любую структуру, - заключила Ирина Смирнова. - Такой подход позволяет защитить национальные интересы, но не приводит к преследованию здорового гражданского общества и замедлению его развития. Наша общая цель - укрепление суверенитета, и мы не допустим, чтобы казахстанцы признавали и продвигали чужие ценности".