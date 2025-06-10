В Казани проходит ярмарка с белорусским колоритом в рамках Дней Минска

Гастрономические открытия и презентации белорусских брендов, а также новые маршруты с акцентом на промышленный туризм. 10 июня в рамках Дней Минска в Казани гостей приглашает ярмарка с белорусским колоритом. Только ароматной выпечки белорусские производители приготовили более 1,5 т.

Второй день марафона в Казани с белорусским колоритом. Дни Минска переместились в торговый павильон агропромышленного парка. 10 июня здесь открылась выставка-ярмарка. Белорусские предприятия презентуют свои товары - от продуктов питания до техники.

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Елена Царикова, заместитель гендиректора ГО "Столичная торговля и услуги":

"Белорусские товары благодаря своему качеству уже давно известны за пределами Республики Беларусь, поэтому все самое вкусное мы привезли для жителей Казани. 10 предприятий представляют пищевую промышленность. В огромном ассортименте молочные изделия, наши сыры, мясные и колбасные изделия, хлебобулочные изделия, а также сладости. Также хотелось бы отметить, что для создания уюта и интерьера в своем доме жители Казани смогут выбрать витебские ковры".

Александр Бедункевич, начальник сектора продаж "Минскхлебпрома":

"Местное население предпочитает, как мы успели выяснить, продукцию песочного теста. Шакотис показал себя очень хорошо. Несмотря на то что мероприятие только началось, мы уже продали 6 штук (для начала мероприятия это очень хороший показатель). Печенье в маленькой фасовке тоже продается хорошо. Мне кажется, это потенциал очень большой. Есть смысл развивать дальше наше сотрудничество в таком формате".

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Гости выставки делятся мнениями о хорошем качестве белорусских продуктов.

Напомним, Дни Минска в Казани проходят впервые. Столица Татарстана - город-побратим белорусской столицы.