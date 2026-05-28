В Кении в результате пожара в общежитии школы погибли 16 девочек

ЧП в Кении: в округе Накуру вспыхнул крупный пожар в общежитии школы. Погибли 16 девочек, еще 74 получили травмы.

По сообщениям местных СМИ, пламя охватило здание в тот момент, когда большинство воспитанниц уже спали. Огонь мгновенно распространился по деревянным перекрытиям и заблокировал выходы из помещений.

Сейчас на месте работают экстренные службы, причины возгорания выясняются.

