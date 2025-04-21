В Ханты-Мансийске арестованы агенты украинских спецслужб, планировавшие теракт

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Уроженец Украины и гражданин Беларуси, являющиеся агентами украинских спецслужб, планировали террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны РФ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Югре, пишет ТАСС.

Отмечается, что действия агентов привели к взрыву в многоквартирном жилом доме в Ханты-Мансийске 12 апреля с последующим пожаром, после чего за медицинской помощью обратились пять человек.

"По версии следствия, уроженец Украины и гражданин Республики Беларусь, являющиеся агентами украинских спецслужб, осуществляли подготовку к террористическому акту с использованием СВУ в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Министерства обороны России, принимающего участие в специальной военной операции", - сказал собеседник агентства.