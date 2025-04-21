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В Ханты-Мансийске арестованы агенты украинских спецслужб, планировавшие теракт
Уроженец Украины и гражданин Беларуси, являющиеся агентами украинских спецслужб, планировали террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны РФ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Югре, пишет ТАСС.
Отмечается, что действия агентов привели к взрыву в многоквартирном жилом доме в Ханты-Мансийске 12 апреля с последующим пожаром, после чего за медицинской помощью обратились пять человек.
"По версии следствия, уроженец Украины и гражданин Республики Беларусь, являющиеся агентами украинских спецслужб, осуществляли подготовку к террористическому акту с использованием СВУ в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Министерства обороны России, принимающего участие в специальной военной операции", - сказал собеседник агентства.
"По ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи, криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО - Югре продолжают проведение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступлений и изобличение всех лиц, причастных к их совершению. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты компоненты СВУ, назначены взрывотехническая, химическая и иные криминалистические экспертизы", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Югре.