В Сирии создают Центр урегулирования для функционеров режима бывшего президента страны Башара Асада. Всем госслужащим предписано до 14 декабря обратиться в центр в Хомсе для прохождения необходимых формальностей и получения временных удостоверений.

Сейчас в ряде крупных городов действует комендантский час, крупнейшие аэропорты закрыты. Накануне в Дамаске открылись некоторые кафе и магазины, хотя продуктов в продаже не очень много и они подорожали на 30-50 %. Немного улучшилась ситуация с электроснабжением.