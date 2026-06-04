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В Хорватии в результате крушения легкомоторного самолета погибли 4 человека

Сразу два авиационных инцидента имели место 4 июня. В Хорватии рухнул легкомоторный самолет: все 4 человека, находившиеся на его борту, погибли.

Известно, что разбившаяся машина была немецкой: самолет, который летел в направлении моря, внезапно потерял управление и рухнул на землю. Власти проводят расследование причин трагедии.

Второй инцидент также имел место с немецким самолетом. В аэропорту Франкфурта внезапно подломилось переднее шасси лайнера, который принадлежит авиакомпании "Люфтганза".

По счастью, пассажиров на борту не было. Однако пострадали бортпроводники, которые находились в салоне. Машина получила серьезные повреждения и теперь подлежит длительному ремонту.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Хорватиякрушение самолета