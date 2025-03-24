В Киеве полиция начала захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

В украинской столице полиция начала захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ), информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"К Ближним пещерам прибыло большое количество полицейских вместе с представителями заповедника. По имеющейся информации, правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также замечен сотрудник заповедника с болгаркой", - отмечается в сообщении СПЖ.

Комиссия Минкультуры Украины для проверки сохранности мощей святых уже проводила инспекцию Ближних и Дальних пещер лавры 25 марта. О создании комиссии было объявлено в начале марта, проверку планируют завершить до 30 мая. Члены комиссии должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Отмечалось, что результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом".

Киевские власти последовательно вытесняют каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. В марте 2023 года одноименный музей-заповедник разорвал договор аренды с канонической церковью. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. В начале июля того же года комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, сменила замки и опечатала корпуса. Прихожане пытались помешать этому, организовывали молитвенные стояния, однако комиссия привлекла полицию.