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В Киеве прогремели взрывы
Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости", информирует ТАСС.
Подробности не приводятся.
В Киеве воздушная тревога не объявлялась.
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