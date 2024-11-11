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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости", информирует ТАСС.

Подробности не приводятся.

В Киеве воздушная тревога не объявлялась.

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