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В Киеве прошел митинг против гонений на антикоррупционные структуры
Пока в Стамбуле решаются вопросы внешней политики, в самой Украине внутренние противоречия уже привели к массовым протестам. В Киеве на митинг против гонений Зеленского на антикоррупционные структуры вышли более 9 тыс. человек - сообщает полиция.
Аналогичные акции охватили и другие города, несмотря на военное положение, которое запрещает проведение массовых мероприятий.
Ранее Верховная рада поддержала законопроект, лишающий Национальное антикоррупционное бюро Украины независимости. Данное бюро, как и Специализированная антикоррупционная прокуратура, было создано по требованию США не столько для борьбы с коррупцией, сколько для того, чтобы держать под контролем высшее украинское руководство. Теперь же Банковая пытается полностью избавиться от надзора Вашингтона.