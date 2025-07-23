В Киеве прошел митинг против гонений на антикоррупционные структуры

Пока в Стамбуле решаются вопросы внешней политики, в самой Украине внутренние противоречия уже привели к массовым протестам. В Киеве на митинг против гонений Зеленского на антикоррупционные структуры вышли более 9 тыс. человек - сообщает полиция.

Аналогичные акции охватили и другие города, несмотря на военное положение, которое запрещает проведение массовых мероприятий.