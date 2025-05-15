В Киеве протестующие требуют повышения выплат ветеранам ВСУ

У Киевской горадминистрации прошел протест, на котором люди требовали увеличить выплаты ветеранам ВСУ, семьям погибших за счет преодоления коррупции. Об этом РИА Новости, ссылаясь на украинское агентство УНИАН.

"Под Киевской горадминистрацией прошел митинг с требованием повысить выплаты военным с инвалидностью и семьям погибших за счет преодоления коррупции… На митинге в том числе требовали уменьшить расходы на различные ремонты, реконструкции, новую брусчатку и бордюры на тротуарах. И перенаправить эти бюджетные средства на военные нужды и помощь ветеранам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegrаm-канале УНИАН.

Отмечается, что протестующие также хотели привлечь внимание к коррупции во всех ветвях столичной власти. На опубликованных УНИАН фотографиях и видео несколько десятков человек. Они выкрикивают: "Позор", в руках у них плакаты с надписями: "Стоп коррупции", "Нет - предателям и коррупционерам во властных креслах". По информации агентства, мэр города Кличко к митингующим не вышел.

В последнее время в столице Украины прошел ряд задержаний представителей киевской городской власти. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 6 февраля заявляла о проведении операции по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в горсовете и горадминистрации Киева. Среди них, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), был заммэра Киева. По информации украинских СМИ речь идет Петре Олениче. По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, во время спецоперации правоохранители задержали семерых из десяти подозреваемых в незаконных сделках с землей в Киеве. Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.